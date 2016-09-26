Кобзон о Крыме: Мы взяли на себя непосильную ношу

Он входит в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал аннексированный Крым "непосильной ношей" для российского бюджета.
Об этом он сказал журналистам в Чите, пишет издание zabmedia.ru.
"Мы взяли на себя непосильную ношу — Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета", — сказал он.
"От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы", — добавил Чите Кобзон.
Как известно, в 2015 году Кобзон оказался в санкционном списке, который составила Украины.
Также он входит в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Напомним, Кобзон намерен приехать в Украину на "Евровидение-2017", если с него снимут санкции.