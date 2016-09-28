Украинский квартет произвел фурор на польском шоу-талантов: опубликовано видео

Львовская группа LeonVoci, о которой в Украине пока мало знают, вызвала настоящий фурор на польском телепроекте "Имею талант". Судьи аплодировали певцам стоя.

Квартет, которые называют себя "Голоса Львов" или "Голоса Львова", популяризирует оперным пением классическую музыку на современный манер, сообщает телеканал 24.

Меньше чем год назад квартет собрал Назар Тацишин, солист Львовской филармонии. Чтобы и украинцы оперными голосами популяризировали классическое пение.

На иностранных коллег наши ребята хотят равняться, потому поют на французском, испанском, итальянском, польском и английском. В таких жанрах как опера, поп, попопера и опера-кроссовер.

В родном Львове их еще не слышали, а вот Польша аплодировала стоя. На проекте "Имею талант" они допелись до трех "да".

"Очень нас тепло восприняла публика. Это были мурашки по телу", — вспоминает тенор Роман Чава.

Та же Польша не отпускала их и под дождем, когда в Гливице в парке ребята дали свой первый концерт с местным оркестром.

"Мы спели успешно первое произведение — публика просто безумствовала, очень им понравилось. И тут начинается дождь. Ну, можно было бы еще терпеть. Видим, что люди начинают извлекать зонтики. Он так нарастает и нарастает. Люди выдержали весь концерт", — рассказал баритон Андрей Стецкий.

Уже к концу года коллектив готовит альбом. Исполнители надеются, что сорвут для него джек-пот на польском телепроекте "Имею талант". Ведь прошли в полуфинал, который состоится в конце октября. Цена победы — 300 тысяч злотых.

Напомнипм, ученные назвали самую позитивную песню. Ею стал один из хитов культовой группы Queen Don't Stop Me Now.

Видео: Zaxid.Net