Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере телерадиовещания

Кабинет министров Украины остановил действие соглашений с правительством России о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания и о сотрудничестве в сфере информации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Документ предложил министр информационной политики Юрий Стець. "Проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством РФ и правительством Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания и соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области информации", — отметил Стець.

Напомним, 22 ноября Госкино Украины отменило государственную регистрацию и аннулировало государственные удостоверения на 7 российских телесериалов.