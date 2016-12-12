У украинского музыканта украли скрипку стоимостью 1,5 млн долларов

Он владел скрипкой, которую в 1747 году создал итальянский мастер Джованни Батиста Гваданини.
Украинский скрипач из Одессы Павел Верников потерял уникальную скрипку.
Об этом пишет gazeta.ua, ссылаясь на lematindimanche.
Ее похитили воры в Щвейцарии, когда музыкант ехал поездом.
Кражу совершили, когда поезд прибыл на вокзал и пассажиры начали ходить по вагону. В суматохе известный скрипач на несколько секунд выпустил из виду инструмент.
Верников обратился в полицию. Он уверен, воры не знают, что именно они украли. "Это все равно, что у меня украли ребенка. Без нее я больше никогда не смогу заниматься музыкой. Я отменил все концерты и не хочу играть без своей скрипки", — говорит маэстро.
Сейчас Павел Верников гражданин Италии. Он владел скрипкой, которую в 1747 году создал итальянский мастер Джованни Батиста Гваданини. Ее стоимость оценивают в 15 млн швейцарских франков. Это примерно 1,5 млн. долларов.
Гваданини был учеником Антонио Страдивари (1644-1737). Скрипку предоставил Верникову миланский фонд Pro Canale, в чьем распоряжении находится коллекция уникальных музыкальных инструментов.
Напомним, создан музыкальный инструмент по чертежу Леонардо да Винчи.