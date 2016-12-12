У украинского музыканта украли скрипку стоимостью 1,5 млн долларов

Украинский скрипач из Одессы Павел Верников потерял уникальную скрипку.

Об этом пишет gazeta.ua, ссылаясь на lematindimanche.

Ее похитили воры в Щвейцарии, когда музыкант ехал поездом.

Кражу совершили, когда поезд прибыл на вокзал и пассажиры начали ходить по вагону. В суматохе известный скрипач на несколько секунд выпустил из виду инструмент.

Верников обратился в полицию. Он уверен, воры не знают, что именно они украли. "Это все равно, что у меня украли ребенка. Без нее я больше никогда не смогу заниматься музыкой. Я отменил все концерты и не хочу играть без своей скрипки", — говорит маэстро.

Сейчас Павел Верников гражданин Италии. Он владел скрипкой, которую в 1747 году создал итальянский мастер Джованни Батиста Гваданини. Ее стоимость оценивают в 15 млн швейцарских франков. Это примерно 1,5 млн. долларов.

Гваданини был учеником Антонио Страдивари (1644-1737). Скрипку предоставил Верникову миланский фонд Pro Canale, в чьем распоряжении находится коллекция уникальных музыкальных инструментов.

Напомним, создан музыкальный инструмент по чертежу Леонардо да Винчи.