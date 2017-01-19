Известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией

19 января 2017, 12:50

Чтобы вернуть оккупированные территории, Украина должна выработать твердую гуманитарную политику, говорит Шкляр.

 

Василий Шкляр

Война Украины и России продолжается уже несколько веков. И сейчас деоккупацию Украины надо начинать с Киева.

Такое мнение высказал известный украинский писатель и общественный деятель Василий Шкляр в эфире "5 канала", сообщает 24. 

"Эта война переходила в разные фазы, имела разные формы. Разве Голодомор не был войной? Это жесточайший проявление этой войны", — сказал Шкляр.

Он также обратил внимание на другой аспект российской войны — информационный.

"Разве Киев не оккупирован в информационном смысле, разве мы не смотрим центральные каналы, некоторые из которых являются пророссийскими? Да они большую угрозу несут, чем Валуевские циркуляры (распоряжение министра внутренних дел Российской империи Валуева об остановке издание значительной части книг, написанных на украинском языке)", — заявил писатель.

Он отметил, чтобы вернуть оккупированные территории, Украина должна выработать твердую гуманитарную политику.

Ранее Шкляр заявлял, что крымчане счастливы, что живут и умирают в России.

Видео: 5 канал

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Киев Россия Украина война писатель пропаганда шкляр Голодомор деоккупация
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