Украинский фильм взял первый приз на "Берлинале"

Герои документального фильма "Школа №3", получивший гран-при на кинофестивале "Берлинале", приехали в Киев.

Об этом пишет Сегодня.

Главные герои картины поделились впечатлениями от фильма, который они сами впервые увидели уже во время конкурса.

"Вообще непривычно, это бело очень неожиданно, нам сказали о том, что мы будем идти по красной дорожке уже перед самим выездом. Поэтому мы были немножко в шоке, но это такие ощущения очень приятные", — рассказала Екатерина Сергеева, героиня фильма "Школа №3".

Лента "Школа №3" — это 13 историй об учениках прифронтовой школы на Донбассе. Она рассказывает о детях, которые взрослеют в условиях войны.

"Один раз рискнул можно достичь многого. Я сделал этот шаг и поделился своими историями, и я не пожалел об этом", — рассказал Александр Бабаков, герой фильма "Школа №3".

Отмечается, что эта награда — первая победа Украины на одном из самых престижных в мире кинофестивалей.

Напомним, на "Берлинале 67" выступила украинская группа.