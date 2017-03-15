В Украине определились с представителями на "Славянский базар-2017"

Украину на конкурсе фестиваля "Славянский базар-2017" представит луганчанин Влад Сытник и одесситка Анна Комякова.

Об этом сообщает radio.obozrevatel.com.

Влад выступит в старшей возрастной группе. Жюри покорил своим баритональным исполнением песни Вячеслава Хурсенко "Соколята". Парня помнят по участию в шоу "Голос страны". Его тренером был Александр Пономарев. Закончил Луганский государственный институт культуры и искусств по классу "Академический вокал". За свою жизнь Влад победил в 15 вокальных конкурсах.

В младшей возрастной категории победила 10-летняя Анна Комякова из города Ильичевск Одесской области, участница второго сезона телепроекта "Голос. Дети".

Фестиваль Славянский базар пройдет с 11 по 19 июля 2017 года в белорусском Витебске. Председатель оргкомитета украинского отбора Влад Багинский поделился особенностями проведения фестиваля в этом году.

"На Славянский базар снова возвращается День Украины. Он будет называться "Приветствует Украина!". В этом концерте примут участие национальный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, Ирина Билык, Злата Огневич, Олег Винник, Надежда Мейхер, Alyosha, София Тарасова. Светлана Лобода выступит в день открытия фестиваля", — рассказал Багинский.

Напомним, Руслана выступила в финале немецкого нацотбора конкурса "Евровидение-2017".