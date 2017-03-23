В день убийства Вороненкова Путин собрался на спектакль "Последняя жертва"

23 марта 2017, 13:58

В прошлый раз визит Путина в театр отменился из-за убийства российского посла в Турции.

Владимир Путин

Сегодня, 23 марта, в день убийства в центре Киева экс-депутата госдумы Дениса Вороненкова, президент России Владимир Путин во второй раз за последние месяцы попытается посетить Малый театр и посмотреть спектакль по комедии Алексея Островского "Последняя жертва".

В прошлый раз визит отменился из-за убийства российского посла в Турции, пишет Дождь со ссылкой на двух приглашенных на мероприятие человек.

Как пишет издание, утром во время традиционного конференц-колла с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин собирается посетить вечером "культурное мероприятие".

После того, как пришла информация об убийстве Вороненкова, Песков не ответил на вопрос издания, в силе ли планы президента.

Напомним, Песков заявля, что Путину доложено об убийстве Вороненкова, но это "не наша тема", заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать трагедию.

Издание также напоминает, что Путин собирался посетить Малый театр еще в декабре прошлого года, однако был вынужден отменить визит. 19 декабря глава государства собирался там смотреть спектакль "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова, который был русским послом в Персии и погиб во время резни, устроенной религиозными фанатиками в посольстве.

В день, когда Путин собирался смотреть его произведение, в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. После этого президент отменил посещение театра.

Как известно, 23 марта в центре Киева расстрелян скандальный экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. 

 

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