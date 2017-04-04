30 марта британский пианист Питер Сейврайт в нарушение законов Украины посетил оккупированный войсками РФ Донецк, где провел пресс-конференцию.

Об этом пишет sprotyv.info.

Во время пресс-конференции Сейврат выразил намерение провести концерт для боевиков на позициях на линии соприкосновения.

Питер Сейврайт — уроженец города Скиптон (Великобритания). Музыку изучал в Оксфорде, затем в аспирантуре Королевского северного колледжа музыки в Манчестере. Пианист выступал с сольными программами в странах Западной Европы, а также во Вьетнаме, Австралии, Китае, Индии, Кувейте, США и других странах. Он неоднократно давал концерты в сопровождении ведущих оркестров мира. На счету у музыканта пять дисков, а его программа "Выбор виртуоза" пользуется большой популярностью среди поклонников классической музыки.

Отметим, что Сейврайт уже выступал для террористов ДНР в июле 2016 года.

Напомним, Чичерина вновь спела для боевиков ДНР.