Фонд Игоря Янковского начал прием работ на V Всеукраинский конкурс детского рисунка: "Украина — земля талантов"

C 3 апреля по 1 июня 2017 года Благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" начинает прием работ на V юбилейный Всеукраинский конкурс детского рисунка. Тема конкурса: "Украина — земля талантов".

Каждый украинец знает и гордится своим культурным и историческим прошлым. Имена национальных гениев: Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко знают все наши земляки. Многие слышали о том, что почтовый индекс, вертолет, ракетный двигатель и первый спутник Земли были созданы украинцами. Но при этом мы мало знаем о достижениях современных украинцев, о наших земляках, которые живут рядом и прославляют нашу страну далеко за ее пределами.

"В этом году мы предлагаем юным художникам продемонстрировать свои знания достижений современной Украины в различных направлениях: культуре, науке, искусстве, медицине, энергетике, инновациях. В своих работах они могут изображать людей, которыми гордится современная Украина, научные или технические открытия, достижения в сфере культуры, искусства, архитектуры и многое-многое другое. Наш народ невероятно талантлив, и нам нужно научиться это показывать", — считает основатель Благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

Принять участие в конкурсе на тему "Украина — земля талантов" приглашаются дети в возрасте от 5 до 17 лет со всей Украины. На конкурс принимают произведения детского изобразительного искусства, а именно: картины, рисунки, гравюры, выполненные различными техниками на бумаге формата А2 и A3. Традиционно, после подведения итогов конкурса в июне, Фонд "Инициатива во имя будущего" наградит победителей ценными призами.

Ежегодно на Конкурс детского рисунка Фонда Янковского приходит множество работ, а участие в нем принимают дети со всей Украины. Так, в прошлом году на конкурс поступило более 500 работ от 485 юных художников Украины. По окончании детского конкурса "Украина: Путь к миру" — работы юных дарований были представлены на выставке в Украинском доме на Крещатике.

Напомним, что по итогам предыдущих всеукраинских конкурсов детских рисунков "Мой родной край — Украина", "Моя мирная Украина" и "Вера. Надежда. Любовь" Благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" организовывал и проводил масштабные выставки картин за рубежом.

Анастасия Бахматова