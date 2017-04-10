Писатель-атошник рассказал, насколько Донбасс ментально отличается от остальной Украины

Украинский писатель объяснил, в чем разница между жителями Донбасса и остальными украинцами.

Об этом бывший участник АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Юрий Руденко рассказал на чате в "Главреде".

"Я думаю, что ментальная разница не велика. Есть богатые и бедные, есть умные и не очень, есть патриоты и приспособленцы. Как и везде. Жители Донбасса ездили на заработки в Россию, в это время жители Львовской области ездят на заработки в Польшу — кому куда ближе", — сказал Руденко.

Он также добавил, что ни в коем случаи нельзя отпустить этот регион в самостоятельную жизнь или оградиться от Донбасса. "Отгородиться стеной от Донбасса — плохая идея. Очень многие люди потеряли свою жизнь и здоровье за ​​эту землю. И если мы отрежем Донбасс окончательно, его подхватит Россия, и потом мы будем бороться уже за Днепропетровскую область", — считает атошник.

Напомним, украинский писатель объяснил, почему посвятил книгу АТО.