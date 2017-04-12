Украинский клип попал в шорт-лист американского фестиваля

Украинский клипмэйкер Владимир Журавкин попал в список номинантов на премию лучший режиссер на лос-анжелесском фестивале Music Video Underground.

Об этом пишет nv.ua.

Он номинирован за клип для украинской группы Latexfauna на песню Surfer.

"Новости из Лос-Анжелеса. Смотрите на каритнку ) Офишиал селекшн в номинации Best Director за клип для Latexfauna", — написал Журавкин на своей странице в " target="_blank">Facebook.

Фестиваль основан в Париже на платформе Talent factory с целью популяризации андеграундной музыки и продвижения независимых артистов и режиссеров.

Клип о рутине и серфере в ней, "приправленный" снежной киевской зимой:

Напомним, израильско-украинский клип набирает популярность в Сети.