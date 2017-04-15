В России "косит капусту". Тука считает Ивана Дорна не певцом, а заробитчанином

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нашей страны Георгий Тука заявил, что Иван Дорн не певец, а обычный заробитчанин.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", комментируя скандальное интервью исполнителя российскому журналисту.

В то же время чиновник подчеркнул, что тот ездит в РФ зарабатывать деньги.

"Это не певец, с моей точки зрения, это обычный заробитчанин, — поехал косить капусту и конечно, там, где ему платят деньги, от него чего-то другого ожидать бессмысленно", — отметил Тука.

Напомним, в России Иван Дорн в интервью журналисту Юрию Дудю назвал агрессию страны в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО. Ознакомиться с его заявлениями можно здесь.

Видео: 112 Украина