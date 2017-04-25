Начался чат с режиссером Станиславом Гуренко

На сайте "Главред" начался чат с режиссером, совладельцем Red Glass production, автором документального фильма "Dustards" Станиславом Гуренко.

"Dustards" — полнометражный документальный фильм о мотопутешествии по Западной Украине. Действие происходит летом 2015 года, когда четверо друзей — Сергей Дозер, Александр Попко, Владимир Черемис и Игорь Калюх — отправляются на своих кастомных байках в путь, протяженностью 1800 км. Пять дней путешествия охватывают одни из самых живописных мест Западной Украины: Каменец-Подольский, Бакота, Меджибош, Буковель, Синевир и т.д. Путешествие — лишь одна сторона фильма, он рассказывает о жизни каждого из героев, жизненных принципах и месте каждого в современной Украине.

"Dustards" — дебютная работа режиссера Станислава Гуренко в жанре полнометражного документального кино. За производство отвечает студия Red Glass production. На сегодняшний день фильм уже имеет три награды на международных фестивалях: International Independent Film Awards — Platinum Award, London Independent Film Awards — Best Documentary, Worldfest-Houston International Film Festival — Remi winner. В апреле 2017 года фильм вышел в широкий прокат в сети кинотеатров Multiplex, а уже в мае примет участие в Marche du Film в рамках Каннского кинофестиваля.

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