Экс-вице-премьер РФ о Путине: В 65 лет торсом не работают. Роялем брать будет

Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох прокомментировал новость о том, что президент РФ Владимир Путин 14 мая в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине сыграл на рояле в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"В 65 лет торсом не работают. Роялем брать будет. Ей-ей! А как иначе? Чем-то же удивлять надо... Ни амфоры, ни стерхи уже не катят. Шибкой культурностью сразит. Как пить дать: еще и Пастернака читать будет. Наизусть. "Быть знаменитым — некрасиво", — написал он.

Как передает "Интерфакс", 15 мая Путин заявил, что рояль в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина был "очень сильно" расстроен. Российский президент рассказал, что "играть было достаточно сложно".

Напомним, экс-вице-премьер РФ обвинил Путина, что он исковеркал судьбу двум поколениям людей.