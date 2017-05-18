В День депортации крымских татар Джамала показала прабабушку, которой посвятила песню "1944"

В День депортации крымских татар певица Джамала показала прабабушку Назил-хан, вдохновившую ее на написание песни "1944", которая в прошлом году победила на "Евровидении".

Об этом пишет kp.ua.

"Две женщины рода Джемалядинових (фамилия происходит от имени моего прадеда Джемалядина) очень смелые и сильные. Прабабушка Назил-хан, бабушка Эдие. Невероятные женщины, которые видели смерть, голод, теряли близких, много работали, вырастили и достойно воспитали детей. Помню вашу боль. Люблю вас вечно! Вечная память моему дедушке и всем погибшим! Помним о трагедии 18 мая 1944", — написала Джамала в Instagram.

18 мая 1944 года по решению комитета обороны СССР из Крыма в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и в некоторые регионы России депортировали более 183 тысяч крымских татар. Сегодня Украина чтит память жертв этой депортации.

Напомним, в Анкаре прошел митинг памяти жертв депортации крымских татар.