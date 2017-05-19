От "Громадського радіо" требуют убрать из эфира выражение Жадана

Один из слушателей "Громадського радіо" пожаловался на правительственную горячую линию и требует отменить трансляцию выражения писателя Сергея Жадан.

В редакцию "Громадського радіо" поступило письмо от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, в котором, ссылаясь на закон "Об обращениях граждан", Госкомитет направляет копию обращения гражданина Украины, жителя Запорожской области.

Заявитель обратился на правительственную горячую линию с жалобой, что диктор "Громадського радіо" в течение последнего месяца цитирует слова "Я люблю свою країну без кокаїну — так говорит Жадан".

"Просьба провести проверку и оказать содействие в отмене трансляции указанного выражения, поскольку заявитель считает подобные высказывания аморальными", — говорится в письме.

Госкомтелерадио просит "рассмотреть затронутый вопрос и проинформировать о результатах заявителя и Госкомтелерадио".

Напомним, государство даст деньги на съемки фильма по роману Жадана.