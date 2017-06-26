Начался чат с кинорежиссером Любомиром Левицким

29 июня, в 10.00, на сайте "Главред" состоится чат с кинорежиссером, сценаристом, продюсером Любомиром Левицким, известным, в частности, по фильмам "Штольня", "Тени незабытых предков" и "Selfieparty". В ходе чата Любомир расскажет о своей совместной работе с румынской группой Transylvania [Damn Fun] — голливудском экшене, снятом в Украине.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.