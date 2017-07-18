Украинец победил на "Славянском базаре" в Беларуси, но Гран-при ему не дали

В Витебске завершился "Славянский базар".

Но Гран-при в этом году было решено не присуждать, пишет kp.ua.

Это был, пожалуй, самый непредсказуемый финал конкурса за последние годы.

Четверка лидеров — Беларусь, Украина, Россия и Сербия — определились еще в первый день конкурса. Интрига заключалась лишь в том, в каком порядке выстроятся они в финале. По правилам фестиваля, обладателя Гран-при от конкурента должны отделять как минимум три балла. А беларус Егор Шаранков и украинец Влад Сытник получили одинаковые баллы.

По итогам двух дней финала Влад Сытник и Егор Шаранков набрали по 151 баллу. И, по результатам голосования членов жюри, большинством голосов было принято решение о преимуществе конкурсанта от Украины. Он и стал лауреатом первой премии. Владу Сытнику вручили диплом, специальный приз "Лира" и 15 тысяч долларов США. Лауреатом второй премии стал Егор Шаранков из Беларуси. Ему также вручен диплом, специальный приз "Лира" и 10 тысяч долларов США. Лауреатом третьей премии объявлена певица из Сербии Невена Божович (диплом, специальный приз "Лира" и 5 тысяч долларов США).

Но Гран-при оргкомитет "Славянского базара" решил в этом году не вручать и оставить в Витебске до 2018 года. Как сообщается на сайте фестиваля, причина — отсутствие разницы в баллах между участниками, набравшими наибольшее их число.

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"А ведь я не собирался ехать на "Славянский базар", — признался журналисту "КП" Беларусь" за кулисами Влад Сытник. — Подал заявку за два дня до крайнего срока. И безумно рад, что попал сюда! Познакомился с большим количеством прекрасных артистов и горжусь, что выступал с ними на одной сцене. От себя могу сказать, что выложился полностью. В постсоветских странах так мало радиостанций, которые транслируют такую музыку, которую я исполняю. Я был в шоке, когда в Париже я ехал в такси, и всю дорогу звучала по радио исключительно оперная музыка. Должен же и у нас кто-то пропагандировать это направление! Заметьте, в телешоу ребята, которые поют в этом стиле, всегда получают больше голосов. Это говорит о том, что людям это нравится".

Напомним, участница проекта "Голос.Діти" победила на "Детском Славянском Базаре".