Журналист о Максаковой, поющей Гимн Украины: небрежный плевок в сторону граждан своей страны

"Ну, вы уже знаете, наверное, что 24 августа, на торжественном концерте в честь Дня Независимости среди исполнителей-солистов Гимна Украины заявлена певица Максакова, да?"

Об этом публицист, журналист и блогер Ирина Коротич пишет на своей странице в Facebook.

"Ага, та самая. Вдова депутата Вороненкова, стремительно получившего украинское гражданство при попытке переобуться в воздухе и убитого на бульваре Шевченко полгода тому назад. Так и не успевшего дать те самые ценные показания, за обещание которых ему в два дня выдали украинский паспорт.

Та самая, да. Бывший депутат Государственной Думы РФ. Партия Единаяроисся, голосование за аннексию Крыма, всё как полагается.

Общественное мнение предсказуемо разделилось. Одни считают, что подобная солистка — это "*баный стыд" и спрашивают, в чём проблема пригласить для исполнения наших оперных звёзд, благо, они у нас есть, в том числе — верхнего эшелона, международного уровня.

И их, безусловно, можно понять.

Другие одобрительно хмыкают, оценивая происходящее как блестящий троллинг со стороны ПАП — "представляете, как запоребриком заполыхает, а-ха-ха", и считают? что выбор исполнителя сделан самым наилучшим образом.

И их, конечно, тоже можно понять.

Я пыталась сформулировать, что лично меня напрягает в этой ситуации. Максакова разве плохая певица? Наверное, хорошая (я её ни разу не слышала, твёрдо судить не могу, но у неё хорошая творческая биография).

Максакова разве враг? Ну, не знаю, она вроде перековалась, переехала в Украину, раздала интервью о том, как не голосовала за ввод войск и аннексию, всячески демонстрирует лояльность новой Родине и несёт на себе клеймо национал-предателя.

И поняла я вот что. Меня смущает, что такой одиозный выбор исполнительницы является если не троллингом, то очевидной репликой, адресованной не нам, а запоребрик. Трудно сказать, чего в этой реплике заложено больше: "убейтесь об стену, бывший депутат госдуры поёт гимн Украины", или "обратите внимание — мы к перековавшимся врагам относимся со всем гуманизмом и всячески поддерживаем их дальнейшую карьеру", или "вот она, дружба народов, в такой день на одной сцене музыканты из Украины, США и России", или даже просто залихватское "а вот так!". И нет, это не имеет никакого отношения к "информационной войне". Это не более чем реплика, игра, необязательная выходка расшалившегося ребёнка.

Проблема именно в том, что эта реплика адресована не нам.

Не гражданам этой страны.

Не тем, кто кровью отстоял шанс этой страны на празднование Дня Независимости.

Не тем, кто пел этот Гимн сорванными голосами под пулями, на огненных баррикадах.

Не тем, для которых День Независимости стал три года назад самым главным праздником.

Эта реплика, поверх наших голов, адресована туда, на северо-восток. Это с ними зачем-то ведётся этот затянувшийся диалог.

В общем, я не вижу в этом ни троллинга, ни уловки, ни дипломатии. Я вижу небрежный плевок в сторону граждан своей страны. И по-другому рассматривать ситуацию у меня не получается. Простите".

фото: miss-tramell.livejournal.com