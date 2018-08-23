В Сети набирает популярность опасный флешмоб с огнем: появляется все больше видео

Набирает популярность опасный флешмоб с огнем / 1zoom.ru

В сети набирает популярности опасный "огненный" флешмоб Fire challenge, который запустили американские экстремалы около месяца назад. Из-за шокирующего развлечения уже пострадала 12-летняя девочка.

По правилам флешмоба, участники обливаются горючей жидкостью и сами себя поджигают. После этого надо успеть себя потушить: руками или броситься в воду. Результаты своих игр с огнем они активно постят в Instagram.

Первой жертвой нового увлечения стала 12-летняя Тимия Ландерс из Детройта, пишет FoxNews. Девочка не смогла потушить себя сама и в панике выскочила из комнаты (при этом в комнате на тот момент находились и другие подростки, которые также не сумели оказать никакой помощи). В коридоре девочку схватил отец, затащил ее в ванную и потушил под водой, однако Тимия успела получить страшные ожоги 49% кожи: она не может сейчас передвигаться и даже разговаривает с трудом. Ближайшие несколько месяцев девочка проведет в больнице, ей предстоят три операции.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность уморительный флешмоб "What The Fluff Challenge". "Жертвами" розыгрыша становятся собаки и коты.