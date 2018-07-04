Разыграй свою собаку: в Сети набирает популярность уморительный флешмоб "What The Fluff Challenge"

В Сети все большую популярность приобретает флешмоб "What The Fluff Challenge" (можно перевести как "Вот так пушистик").

Его суть – разыграть свое домашнее животное. Нужно встать перед своим питомцем, поднять перед собой одеяло (как вариант – полотенце), а затем подбросить ткань и, пока та будет падать на пол, успеть спрятаться от четвероногого друга.

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Чаще всего "жертвами" розыгрыша, ясное дело, становятся собаки и коты. Причем последним чаще всего наплевать, а вот песики реагируют довольно уморительно.

Канадские собаки Беар и Момо также стали героями этого флешмоба, но в довольно оригинальных ипостасях.

Ранее в США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Как сообщалось, пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.