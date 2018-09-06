Посягнул на самое дорогое. В Китае проткнул хвостом пенис туриста: опубликовано видео

Скат. Иллюстративное фото / ochakiv.info

В прибрежном городе Санья на юге КНР крупный скат пронзил пенис и другие части гениталий туриста, который едва успел войти в море.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. По их информации, мужчина едва успел занырнуть в воду и сразу же выскочил оттуда, громко и истошно крича. Оказывается, скат пронзил своим острым и шипастым хвостом его гениталии.

Самостоятельно избавиться от животного пловец не смог и ему пришлось дожидаться приезда спасателей. Однако, в полной мере они ему помочь не смогли — из-за отсутствия нужных инструментов. В конечном итоге они просто перекусили торчащую из пениса часть шипа и отправили мужчину в больницу на карете скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Таиланде женщина отрезала пенис изменявшему ей мужу.