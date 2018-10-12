Поздравления с Днем защитника Украины на русском и украинском языке: прикольные, в прозе и стихах

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником для представителей украинской армии.
В середине октября украинцев ждут длинный уик-энд благодаря дополнительному выходному на День защитника Украины-2018. Отдыхать будем с 13 по 15 октября включительно.
14 октября: праздник в Украине-2018
В один день с Днем защитника Украины также отмечается день почитания украинского казачества и основания Украинской повстанческой армии в 1942 году, а самое главное – Покров Пресвятой Богородицы. Так что Покрова-2018 Украина отмечает широко и долго.
День защитника Украины: поздравления в прозе и стихах
В защитника Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
***
4 смс - 209 символов:
Как много в слове вооруженные войска,
Они всегда на страже — значит все в порядке.
Покуда есть такие бравые бойцы
И с Украиной будет все в порядке.
С отвагой, честью, доблестью дружны —
Отважны, сильны и умны.
***
4 смс - 244 символа:
Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.
Поздравления с Днем защитника Украины прикольные
Пусть служба и работа не всегда проста,
Мы вам желаем жить, любить, трудиться,
А если улыбнется вам счастливая звезда,
То и до генерала дослужиться.
***
Любимый, поздравляю,
Защитничек ты мой.
От нежности я таю
Под ласковой рукой.
Но знаю ее силу,
Как может защитить.
С тобой надежно, милый,
По улицам ходить.
***
Желаем службы только в радость,
Пусть враг забудет зло и пакость,
Пусть в мире будет лишь добро,
А в сердце пусть живет тепло!
Поздравления с Днем защитника Украины на украинском языке: привітання з Днем захисника України прозою
Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!
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Щиро вітаємо Вас з 14 жовтня – святом сили, мужності, доблесті і честі. У день захисників України від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем захисника України! Це свято має особливе значення. Воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе чоловіче призначення. Наш святий обов'язок – зберегти мир і злагоду в суспільстві і на землі. Бажаємо Вам доброго здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого світлого і прекрасного!
Вірші до Дня захисника Вітчизни на українській мові
З Днем захисника вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
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З Днем захисника Вітчизни!
Не чекай поки рак свисне,
А вже зараз мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
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Тату, ти наш захисник!
З святом я тебе вітаю!
Наш сімейний рятівник,
Дуже тебе поважаю!
Знай, що любимо тебе
І не зрадимо ніколи.
Вдача хай тебе веде
Гарною хай буде доля!
Прикольні привітання з Днем захисника Вітчизни
Студенте, вчись натхненно і старанно, інакше День захисника Вітчизни стане твоїм професійним святом!
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Зі святом! Якби ти знав, як я тебе чекаю. Як кожен день я рахувала дні до нашої можливої зустрічі. Але у тебе знайшлися важливіші справи, і ти не прийшов. Тільки я зможу зробити тебе справжнім! Чекаю. Твоя Армія!
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Вітаю чинного Захисника Вітчизни з його днем! Сонце опускається – дембель наближається! Бажаю тобі веселих армійських буднів і повного взаєморозуміння з однополчанами.