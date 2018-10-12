Поздравления с Днем защитника Украины на русском и украинском языке: прикольные, в прозе и стихах

В середине октября украинцев ждут длинный уик-энд благодаря дополнительному выходному на День защитника Украины-2018. Отдыхать будем с 13 по 15 октября включительно.

14 октября: праздник в Украине-2018

В один день с Днем защитника Украины также отмечается день почитания украинского казачества и основания Украинской повстанческой армии в 1942 году, а самое главное – Покров Пресвятой Богородицы. Так что Покрова-2018 Украина отмечает широко и долго.

День защитника Украины: поздравления в прозе и стихах

В защитника Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

4 смс - 209 символов:

Как много в слове вооруженные войска,

Они всегда на страже — значит все в порядке.

Покуда есть такие бравые бойцы

И с Украиной будет все в порядке.

С отвагой, честью, доблестью дружны —

Отважны, сильны и умны.

***

4 смс - 244 символа:

Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

Поздравления с Днем защитника Украины прикольные

Пусть служба и работа не всегда проста,

Мы вам желаем жить, любить, трудиться,

А если улыбнется вам счастливая звезда,

То и до генерала дослужиться.

***

Любимый, поздравляю,

Защитничек ты мой.

От нежности я таю

Под ласковой рукой.

Но знаю ее силу,

Как может защитить.

С тобой надежно, милый,

По улицам ходить.

***

Желаем службы только в радость,

Пусть враг забудет зло и пакость,

Пусть в мире будет лишь добро,

А в сердце пусть живет тепло!

Поздравления с Днем защитника Украины на украинском языке: привітання з Днем захисника України прозою

Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

***

Щиро вітаємо Вас з 14 жовтня – святом сили, мужності, доблесті і честі. У день захисників України від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем захисника України! Це свято має особливе значення. Воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе чоловіче призначення. Наш святий обов'язок – зберегти мир і злагоду в суспільстві і на землі. Бажаємо Вам доброго здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого світлого і прекрасного!

Вірші до Дня захисника Вітчизни на українській мові

З Днем захисника вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

З Днем захисника Вітчизни!

Не чекай поки рак свисне,

А вже зараз мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

Тату, ти наш захисник!

З святом я тебе вітаю!

Наш сімейний рятівник,

Дуже тебе поважаю!

Знай, що любимо тебе

І не зрадимо ніколи.

Вдача хай тебе веде

Гарною хай буде доля!

Прикольні привітання з Днем захисника Вітчизни

Студенте, вчись натхненно і старанно, інакше День захисника Вітчизни стане твоїм професійним святом!

***

Зі святом! Якби ти знав, як я тебе чекаю. Як кожен день я рахувала дні до нашої можливої зустрічі. Але у тебе знайшлися важливіші справи, і ти не прийшов. Тільки я зможу зробити тебе справжнім! Чекаю. Твоя Армія!

***

Вітаю чинного Захисника Вітчизни з його днем! Сонце опускається – дембель наближається! Бажаю тобі веселих армійських буднів і повного взаєморозуміння з однополчанами.