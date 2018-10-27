"Фонсека с пацанами машину толкает": футболисты Шахтера подтолкнули заглохшее авто

Фонсека с подопечными подтолкнул авто / Фото: скрин из видео

В Киеве 27 октября поклонники футбола заметили нескольких футболистов Шахтера во главе с тренером Паулу Фонсекой, которые толкали поломанный автомобиль.

"На прогулке Шахтера в Киеве случился инцидент: игроков попросили помочь подтолкнуть машину случайный водитель, и они согласились!" – прокомментировали инцидент в пресс-службе футбольного клуба.

Поступок футболистов, которые оказали помощь водителю автомобиля LADA Priora, с восторгом восприняли болельщики.

"Чтоб я так жил… Фонсека с пацанами машину толкает", "Я б машину два года не мыл", "В любой ситуации нужно оставаться человеком!! Достойно уважения!", "Красавцы", "Мужики", - написали в комментариях фанаты.

Напомним, авторитетное британское издание FourFourTwo внесло наставника Шахтера Паулу Фонсеку в топ-30 лучших тренеров мира.