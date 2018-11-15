"Сатанинский день": что нельзя делать 15 ноября

Приметы и запреты 15 ноября / 1zoom.ru

15 ноября отмечается немало праздников – от Дня отказа от курения до Всемирного дня философии.

Празднуются 15 ноября и церковные праздники. Сегодня у православных празднование Шуйской-Смоленской икoны Божией Матери. Также чтится память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство. Все они погибли за веру.

Смоленская икона Божией Матери: о чем молятся

Считается, что икона Божией Матери Одигитрия, именуемая Шуйская, помогает путешественникам в дороге, дает свою защиту военнослужащим. Ей также молятся об исцелении от эпидемий и о защите дома от недоброжелательных людей.

Смоленская икона Божией Матери: молитва

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Икона Богородицы "Одигитрия" Шуйская / Азбука веры

15 ноября: именины

День ангела 15 ноября празднуют Доминика и Константин.

15 ноября: приметы

Читайте также"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделеСчитается, что если кошка спит весь день, то это предвещает морозы, а вот если петух в мороз поет – это к потеплению. Кроме того, карканье ворон в этот день считается предвестником метели.

Плохой приметой дня считается разлитое сегодня молоко – это предупреждение о грядущих неприятностях. Считается, что если у кормящей матери исчезает молоко, то ребенка ждет испытание от судьбы.

А вот хорошей приметой дня считается зацветший кактус

Приметы на погоду 15 ноября:

если день ненастный, то такая погода продержится до дня Антона-Перезимника – 30 января;

много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году;

звезды сияют ярко – жди сильных морозов;

если вокруг луны виден темный круг – это к метели.

15 ноября: что нужно делать

В этот день молятся за ребенка, если у него есть проблемы со сном.

Хозяйкам рекомендуется заниматься рукоделием и шитьем. При этом закончить начатую в этот день работу необходимо до рождественских праздников: это считалось доброй приметой.

15 ноября: что нельзя делать

В этот день не рекомендуется отправляться в дальний путь. День больше подходит для домашних дел и общения с друзьями и близкими.

Читайте такжеПоколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 годуС точки зрения эзотерики и астрологии, день конфликтный, поэтому стоит держать себя в руках и избежать затевать ссоры. Даже мелкие выяснения отношений могут вылиться в скандал. Тем более, что 15 ноября – не лучший день для отстаивания своего мнения. Девятые лунные сутки – это первый тяжелый день месяца в лунном календаре.

Эксперты советуют максимально ограничить контакты с малознакомыми людьми, так как они могут втянуть вас в какую-то авантюру.

"Малоудачный, сатанинский день. Период обольщений, иллюзий, обманов, заблуждений, отравлений.

Могут быть дурные, мучительные сновидения (им не следует доверять). День, в который мы получаем только дурные знаки, к которым надо отнестись внимательно: трезво обдумать и оценить каждый. Необходимо очищение помыслов, активная самозащита от агрессивной черноты", – сообщает "Лунный календарь" у себя в Facebook.

Эзотерики не рекомендуют сегодня есть грибы и незнакомые продукты, в также переедать.