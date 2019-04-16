Как избавиться от храпа: найден новый способ

Храп / АиФ

Статистика показала, что 70% людей храпят. По словам Майка Дилкса – врача-отоларинголога, из лондонской больницы Св. Иоанна и Св. Елизаветы, если не лечить храп, он может превратиться в апноэ во сне – крайне опасное для жизни расстройство сна, при котором у людей возникают сердечные приступы посреди ночи.

Учёные разработали революционную тренировку языка и горла, которая позволит тонизировать области шеи, вызывающие храп. Как пояснил Дилкс, такой метод не излечит, но громкость храпа точно уменьшит. Тренировка делится на три упражнения, каждое из которых создано для различной части рта и шеи – языка, мягкого неба и нижней части горла.

Первое – необходимо согнуть язык назад так, чтобы об был в направлении верхней части рта и прежде чем поднять его вперед, он должен коснуться задней части верхних зубов. Упражнение повторить несколько раз.

Второе – стоит открыть рот как можно шире и говорить "аааа" на протяжении 20 секунд. Третье – требуется высунуть язык до того, как сделать глубокий вдох и издать сильный звук, словно визг, а затем прополоскать воздухом в течение 30 секунд.

Ранее сообщалось, что звезда Голливуда Том Круз построил в своих домах особые комнаты, поглощающие звуки храпа.