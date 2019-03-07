Ученые обнаружили необычную причину бессонницы

Сон / Утро

Учёные провели масштабные исследования и выяснили, что бессонница является генетическим заболеванием и передаётся по наследству. Полученные данные проливают новый свет на генетику бессонницы и ее связи с сердечными заболеваниями и могут потенциально привести к разработке новых способов лечения расстройства. Об этом сообщает The Bostone Globe.

Сотрудники Центрального госпиталя Массачусетса провели исследования с участием 450 тысяч человек и смогли найти закономерности, имеющие генетическую связь. Было обнаружено 57 участков ДНК, увеличивающих риски возникновения проблем со сном. Из этого специалисты сделали вывод, бессонница передаётся по наследству. Пока они не могут утверждать, что это происходит всегда, но уже доказано, что каждый третий случай - наследственный.

Читайте такжеТоп-6 способов избежать бессонницы и проблем со сномБлагодаря новой информации создатели лекарственных препаратов смогут более системно подходить к борьбе с данным заболеванием. Зная, какие цепи ДНК она затрагивает, можно разработать лекарства, помогающие в 30% случаев, а это миллионы избавленных от проблем людей.Кроме того, нормализация сна поможет избавиться и от болезней, являющихся спутниками бессонницы, такими как тревожное расстройство, депрессия и болезнь коронарных артерий.

По данным специалистов, в настоящий момент бессонница диагностирована у миллионов человек. Точные подсчёты пока не удалось провести, но от 10% до 20% всего населения Земли в разных регионах страдают от неспособности полноценно отдохнуть в ночное время суток. До сих пор медики не имели полного представления о характере синдрома, хотя известно, он является причиной многих заболеваний, в том числе и сердца.

Ранее сообщалось, что хороший ночной сон помогает бороться с инфекциями.