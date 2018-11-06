Топ-6 способов избежать бессонницы и проблем со сном

6 ноября 2018, 05:17

Все "любители" полуночных бдений и ненавистники утренних кругов под глазами наверняка обрадуются этой новости.

Сон. Иллюстративное фото / gruzdev.org

Бессонница влияет на многие аспекты человеческой жизни − от настроения и продуктивности вплоть до физического и психического здоровья.

Западные ученые подготовили топ-6 советов, которые помогут людям справиться с нехваткой и отсутствием сна. Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами британского издания The Guardian.

Читайте такжеСтало известно, чем опасен для здоровья сон в дневное времяСовет №1. Тщательная подготовка спальни. Такая компания —реальный храм сна, поэтому важно создавать нормальную атмосферу. Во-первых, спать стоит только в темноте/полумраке. Небольшое количество света помогает высвобождать мелатонин (гормон сна), поэтому всем желающим быстро задремать нужно плотно задернуть шторы/ закрыть жалюзи.

Совет №2. Четкий график сна. Укладываться в кровати/диваны и просыпаться стоит примерно в одно и то же время каждый день. Перед сном стоит выкупаться, выключить гаджеты не позднее, чем за 40 минут до укладывания в постель, почитать книгу, а также послушать релаксирующую музыку.

Совет №3. Соблюдение строгой диеты. Употребление алкоголя не дает насладиться полноценным сном. Также вечером не стоит переедать, особенно налегая на острые либо пряные блюда, которые могут вызывать изжогу и желудок.

Совет №4. Не смотреть на часы. Желание смотреть на часы постоянно возрастает в бессонную ночь. Однако смысла в таком нет вовсе. Постоянные взгляды на часы вызывают только лишний стресс.

 что времени на сон все меньше и меньше. Постарайтесь избегать мыслей или воспоминаний, которые могут вас огорчить.

Читайте такжеУченые выяснили, что полезно есть перед сномСовет №5. Встать из кровати и заняться другим делом. Если человек страдает от регулярных просыпаний среди ночи либо вовсе не может долго уснуть, то ему лучше сесть почитать книгу либо послушайте релаксирующую музыку. Рано или поздно объявится усталость и тогда можно вернуться в постель.

Совет №6. Вести дневник сна. Нужно очень четко расписать, когда удается лечь спать и сколько продлится сон, сколько раз случается просыпание ночью. Дневник сна поможет установить причину бессоницы, которая зачастую связана с эмоциональной нестабильностью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые пояснили, какую опасность таит длительный сон, а также объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна.

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