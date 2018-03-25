Ученые пояснили, какую опасность таит длительный сон

25 марта 2018, 02:46

Не менее вредно, по мнению исследователей, и недосыпание.

Ученые сходятся во мнении, что спать необходимо в меру

Дефицит сна негативно влияет на многие процессы в организме, поэтому для человека считается крайне неблаготворным.

Впрочем, команда ученых Норвежского университета науки и технологии выяснила, что не менее опасным является и избыток сна.

В исследовании сказано, что сон менее четырех часов может увеличивать частоту сердечных сокращений, артериальное давление и секрецию гормона адреналина — все эти показатели являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время новые эксперименты показали, что люди, спящие больше 8 часов в сутки, также сталкиваются с более высоким риском возникновения сердечных недугов.

Специалисты длительный период времени наблюдали за результатами анализов порядка 400 тысяч человек. Итоги несколько удивили: риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 50% у тех, кто спал менее четырех часов в сутки, по сравнению с участниками, которые спали от четырех до восьми часов. Но люди, которые спали более восьми часов в сутки, имели на 28% более высокий риск развития болезней сердца.

Ученые отметили, что влияние сна на организм интенсивнее проявляется у женской половины человечества. Вместе с тем, исследователи пока не нашли ответ на вопрос, почему долгий сон негативно влияет на органы и системы человеческого организма.

Ранее сообщалось, что медики утверждают: синдром хронической усталости, как правило, развивается из-за недостатка йода и проблем с щитовидной железой.

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