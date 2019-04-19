Названы самые популярные мифы о сне, негативно влияющие на здоровье

19 апреля 2019, 02:50

Ученые очень надеются, что развенчание мифов о сне улучшит физическое и психическое здоровье людей.

Сон
Сон / Белновости

Мифы о сне вредят нашему здоровью, негативно влияют на настроение и сокращают жизнь. Команда исследователей из Нью-Йоркского университета собрала наиболее распространенные мифы о сне.

Как сообщает ВВС, ученые сравнили мифы из достоверными научными данными. Они очень надеются, что развенчание мифов о сне улучшит физическое и психическое здоровье людей.

Миф 1

5-часовой сон - это не так уж плохо

Это миф, которого сложно избавиться. Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, как известно, спала 4 часа в сутки. То же говорила канцлер Германии Ангела Меркель, а истории успеха известных предпринимателей полны примеров, когда они жертвовали сном ради работы. Однако, исследователи утверждают, что миф о пользе 5-часового сна является одним из самых опасных для здоровья.

"Мы нашли доказательства того, что сон в течение пяти часов или меньше значительно повышает риск негативных последствий для здоровья", - говорит исследовательница Ребекка Роббинс. К ним относят сердечно-сосудистые заболевания, например, сердечные приступы и инсульты, а также сокращение продолжительности жизни. Полноценный ночной сон должен длиться 7-8 часов, рекомендует ученый.

Миф 2

Алкоголь помогает уснуть

"После выпитого человек действительно засыпает быстрее, но качество сна ухудшается", - пояснила госпожа Роббинс. Особенно страдает фаза быстрого сна (с быстрым движением глаз). Она очень важна для работы оперативной памяти и обучения.

Кроме того, алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому есть риск того, что вы проснетесь середине ночи с полным мочевым пузырем.

Миф 3.

Телевизор помогает расслабиться

Доктор Роббинс утверждает: "Ночные новости вызывают бессонницу или стресс, нам труднее расслабиться и отключиться".

А сцена масштабного убийства в сериале "Игра престолов", получившей название "Красная свадьба", вряд ли оказывает релаксирующее действие на организм человека.

Кроме того, экраны телевизоров и мобильных гаджетов излучают синий свет, который подавляет процесс выработки в организме мелатонина - гормона сна.

Миф 4.

Не можете заснуть? Оставайтесь в постели

Вы часами крутитесь с боку на бок и перечислили всех овец в Новой Зеландии, а их там примерно 28 000 000. Что дальше? Бросайте это дело.

"Мы начинаем ассоциировать нашу постель с бессонницей, - объяснила Ребекка Роббинс. - Здоровому человеку нужно около 15 минут, чтобы уснуть. Если у вас с этим проблемы, идите в другую комнату и займите себя чем-то. Механическая работа - идеальный вариант".

Миф 5.

"Ну еще 5 минут!"

Всем знакома ситуация - зазвонил будильник, а рука сама тянется переключить его. Мы убеждены, что дополнительные шесть минут в постели нас спасут. Но ученые советуют: только сработал будильник, найдите в себе силы и вставайте. Откройте шторы и попробуйте впустить как можно больше дневного света в комнату.

Миф 6.

Храп совсем безобидное дело

Храп может быть безвредным, но он также может быть симптомом апноэ, серьезного нарушения сна. Стенки горла расслабляются и сужаются во время сна, что прерывает дыхание и является основной причиной храпа.

Люди с такой проблемой склонны к повышению артериального давления, нерегулярного сердцебиения и риска получить инфаркт или инсульт.

Громкий храп сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. "Итак, здоровый сон - залог хорошего самочувствия, прекрасного настроения и долголетия", - заключает г-жа Роббинс.

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