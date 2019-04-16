Врач рассказал, что категорически нельзя делать перед сном

Музыка / Mama.ua

Люди стали все чаще засыпать под любимую ритмичную музыку. Врач-сомнолог Алексей Мелехин объяснил, почему лучше отказаться от музыкального сопровождения во время сна.

"Музыка может провоцировать появление истощения и перегруженности. Мелодия музыки заставляет нервную систему человека активно работать и находиться в тонусе. Это не дает возможность расслабиться во время сна вообще. Для полноценного ночного отдыха человек не нуждается в дополнительных стимуляторах", - отметил врач.

Эксперт заявил, что, если человеку сложно заснуть без музыкального фона, то ему нужна помощь невролога.

Слова врача подтверждает и ряд проведенных недавно иностранных исследований. Ученые не советуют спать в наушниках, ведь музыка не помогает организму перейти в состояние покоя, а лишь способствует появлению слабости и головной боли.

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