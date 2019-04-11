Медики рассказали, что нужно сделать ради хорошего и крепкого сна

Сон. Иллюстративное фото / Мой секрет

Без хорошего и крепкого сна организм практически неспособен восстанавливаться после рабочего дня.

Именно поэтому западные медики составили и опубликовали подборку советов, как быстро уснуть.

Совет №1 Минимизировать сидячий образ жизни. Обязательно перед тем, как укладываться в кровать, устраивать себе прогулку на свежем воздухе (причем не менее получаса).

Совет №2. Выполнять рутинную и монотонную работу (типа перебора крупы или сортировки бисера). Непреодолимое желание сна должно возникнуть через 30-40 минут.

Совет №3. Ароматерапия. Для нее нужно выбирать спокойные и не раздражающие запахи – к примеру, горной лаванды.

Совет №4. Стакан нагретого молока с медом. Поедание бананов, сыра и сушенных фиников.

Напомним, ранее ученые рассказали, как взаимосвязаны секс и сон. До этого ирландский врач дала пять советов для хорошего сна.