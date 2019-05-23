Столетняя именинница из Новой Зеландии раскрыла личный секрет долголетия

Раскрыт секрет долголетия / 1zoom.ru

22 мая Мюриэль Барбара из Новой Зеландии справила свой 100-летний юбилей. По этому поводу она раскрыла самый простой секрет долголетия.

В интервью Otago Daily Times она призналась, что не чувствует себя на свой возраст. И все благодаря правильному образу жизни и полноценному сну.

У Мюриэль четверо детей, которые подарили ей 12 внуков, 21 правнука и пятерых праправнуков.

Чтобы обеспечить им достойную жизнь, она бралась за любую работу. Ее любимая подработка – изготовление тортов и выпечки на заказ.

Барбара рассказала, что вела активный образ жизни, занимаясь спортом: она играла в хоккей, просто каталась на коньках и посещала танцы. Еще одним секретом своего долголетия она назвала сбалансированную диету.

Ранее во время чата на Главреде кулинарный эксперт, шеф-повар, ведущий телепроекта Енеїда Евгений Клопотенко рассказал, является ли кошерный рацион залогом здоровья и долголетия.

"Залогом здоровья и долголетия является целый набор факторов, и еда – только один из них. Кошерная еда может поспособствовать вашему здоровью и долголетию", – подтвердил он.

Кулинар напомнил, есть отдельные регионы в мире, где люди живут больше 90 лет. Чаще всего эти люди говорят, что они не едят мяса, основную часть их рациона составляют овощи. Кроме того, они много времени проводят на чистом свежем воздухе и ведут активный образ жизни. По его словам, все это позволяет добиться долголетия.

"Питания должно быть адекватным. Еда – это не главный ключ к долголетию, но хорошая база, чтобы добиться его", – уверен Клопотенко.

Напомним, бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия. Ученые выяснили, что участники с мышечной силой выше среднего имеют склонность к более продолжительной жизни.

Как сообщалось, ученые нашли новый способ предсказать время смерти. Они смогли выяснить, что 10% людей обладают генами, которые способствуют долголетию.