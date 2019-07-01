Ученые назвали аллигаторову грушу самой лучшей ягодой для похудения

1 июля 2019, 02:01

Употребление авокадо помогает поддерживать в организме высокий уровень гормона сытости лептина.

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Авокадо помогает сбросить лишний вес / 1zoom.ru

Ученые определили, что односемянная ягода, произрастающая в Мексике, лучше всех помогает бороться с лишним весом. Речь идет об авокадо.

Специалисты из Центра исследований в области питания при Технологическом институте Иллинойса по итогам проведенного исследования сообщили о том, что авокадо способствует похудению.

И хотя известно, что количество калорий в авокадо намного превышает калорийность малины или любой другой ягоды, научные сотрудники объяснили секрет благоприятного действия на фигуру этой ягоды.

Отметим, один средний авокадо содержит 322 калории и 29,5 грамма жира.

Так вот, употребление аллигаторовой груши (так называют авокадо из-за его бугристой шершавой кожицы и за зеленый "крокодиловый" цвет плодов) помогает поддерживать в организме высокий уровень гормона сытости лептина. В итоге у человека в течение продолжительного времени сохраняется чувство насыщения, что способствует снижению потребляемых калорий и избавлению от лишних килограммов.

Читайте такжеЭксперт аргументировала вредные и полезные свойства авокадо"Употребление авокадо ведет к повышению уровня гормона, при снижении которого человек начинает испытывать голод. Разумное употребление здоровых жиров подавляет голод, помогая контролировать вес и худеть", - заявили эксперты, передает u-f.ru.

Участники исследования, которые съедали за обедом целый авокадо, потом долго ощущали себя сытыми. Как отмечают авторы научной работы, даже половина съеденного авокадо помогает дольше ощущать сытость, чем обезжиренный обед.

С чем сочетать

Классика жанра — авокадо и цитрусовые, например, сок лайма или лимона. Кроме того, безупречной парой к нему станут мясистые, сочные помидоры. По этому же принципу к авокадо подбирают любые кислые фрукты и овощи, которым хватит сил разбавить его благородную жирность.

Предлагаем список типичных схем:

Авокадо + базилик + бальзамический уксус + красный лук + томаты

Авокадо + чили + куантро + лайм + черный перец + соль + лук-шалот

Авокадо + чили халапеньо + кинза + тмин + чеснок + сок лайма + лук

Авокадо + крем фреш + грейпфрут

Авокадо + эндивий + фризе + сок лимона + морская соль

Авокадо + лимон + копченая форель

Напоним, ранее диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения.

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