Отец стал примером для детей, сбросив 20 кг с помощью необычного завтрака

Фастфуд, вредные перекусы на ходу, литры пива и малоподвижная работа – так выглядела жизнь Пола Харрисона из Манчестера до того, как он решил похудеть.

41-летний мужчина обычно проводил вечера в одиночестве в гостиной с пустыми банками из-под лагера, обертками от шоколада и двумя пустыми пакетами чипсов у ног, передает Mirror.

У него был лишний вес, неповоротливость и отдышка, и он решил раз и навсегда избавиться от них.

"Я просто жил на фаст-фуде. Я всегда ел на ходу - если бы я был голоден, я бы остановился на заправочной станции и схватил плитку шоколада и пакетик чипсов по пути домой", - рассказывал Пол.

Сначала помог Полу похудеть необычный завтрак – вместо фаст-фуда и закусок на заправочной станции, новая диета Пола состояла из стейка и овощей с утра, нежирного красного мяса или курицы с овощами на обед, а также жареных креветок на ужин.

Вскоре он пошел в спортзал со своей возлюбленной Луизой. Пол начал видеть результаты только через две недели, что дало ему стимул продолжать заниматься собой дальше.

Всего за 16 недель Пол сбросил 20 кг. Потом он приобрел новые привычки − к примеру, вместо того, чтобы бездельничать на диване по вечерам и по выходным, стал вместе с Луизой и детьми совершать длительные прогулки при первой же возможности.

Озаботился Пол и здоровьем своих детей отдельно – теперь он отправляет их играть на улицу. Причем, чтобы они делали это охотнее, даже завел собаку.

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