Диетолог назвала простые шаги для похудения

Для похудения нужно сделать простые шаги, сообщила диетолог / "Хроника.инфо"

Диетолог Валентина Ивушкина сообщила, что похудение складывается из нескольких простых шагов, в частности, нужно почаще есть блюда на основе круп и неслизистые овощи и хотя бы раз в неделю включать в рацион бобовые.

При похудении нельзя голодать, нужно подобрать подходящую диету, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, необходимо 3-4 раза в неделю есть в обед супы и бульоны.

"…Это питательная, но при этом легкая пища. Она поддержит пищеварение и метаболизм, при этом даст необходимое количество энергии. Можно с кусочком бездрожжевого хлеба, если хотите — днем он вам никак не повредит", — отметила Ивушкина.

Также диетолог посоветовала есть преимущественно свежеприготовленную термически обработанную пищу, особенно утром и вечером. "Почти вся термически обработанная пища гораздо эффективнее разгоняет обмен веществ, чем сырая…", — объяснила диетолог.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюЭксперт посоветовала есть блюда на основе круп и неслизистые овощи с приправами и маслом, преимущественно — с подсолнечным или топленым.

"Остальные виды масла более слизистые, хотя и их можно есть в определенное время дня. Например, оливковое подойдет для обеда…", — объяснила она.

Ивушкина добавила, что в рацион также обязательно должны входить нежирные виды рыбы, баранина, мед, гранат и специи, поскольку они эффективно плавят застывшую слизь.

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