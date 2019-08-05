Икра из кабачков и икра из баклажан: вкуснейшие рецепты на зиму

Кабачковая икра, как в магазине, готовится менее чем за 2 часа / Скриншот видео с youtube.com

Кабачки и баклажаны можно не только жарить и запекать - эти овощи являются основой блюда, которое заготавливают на зиму - икры.

Икра из кабачков и икра из баклажан быстро готовится, для нее необходимы простые ингредиенты, а зимой ее можно использовать в качестве гарнира к разным блюдам. Икру из этих овощей можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке.

Обычная икра нежирный и некалорийный продукт, однако в нее можно добавить майонез, и тогда блюдо получится далеко не диетическим.

Главред решил узнать, как готовится икра на зиму, и собрать вкуснейшие рецепты этого блюда.

Икра из кабачков и икра из баклажан на зиму: вкуснейшие рецепты

Кабачковая икра, как в магазине

Ингредиенты:

3 кг молодых кабачков;

800 г моркови;

800 г лука;

3,5 столовых ложек с горкой томатной пасты;

1 столовая ложка с горкой соли;

2 столовые ложки без горки сахара;

1 чайная ложка перца черного молотого;

1 столовая ложка паприки;

250 г растительного масла;

2 столовые ложки уксус 9%.

Кабачковая икра, рецепт пошаговый

Отрежьте кончики кабачков, очистите морковь и лук. Нарежьте морковь крупными полосками. Влейте в сковороду около 90 г растительного масла, всыпьте морковь, слегка поджарьте на небольшом огне, а потом протушите овощи на протяжении около 10-15 минут.

Порежьте лук крупным кубиком. Влейте в другую сковороду около 90 г растительного масла, всыпьте лук и тоже сначала поджарьте его, а после этого тушите около 15 минут.

Нарежьте кабачки небольшими кубиками. Влейте в большую кастрюлю оставшееся растительное масло, высыпьте нарезанные кабачки, приготовленные морковь и лук, накройте емкость крышкой и поставьте на небольшой огонь.

Через 10 минут аккуратно перемешайте овощи. После того, как они закипят, сделайте маленький огонь и оставьте крышку кастрюли немного приоткрытой. Овощи должны немного кипеть.

Читайте такжеМалосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецептыЧерез 30 минут перемешайте овощи, а через час - добавьте томатную пасту, овощи слегка перемешайте сверху и прикройте кастрюлю крышкой.

Через 10 минут посмотрите, как варится икра из кабачков, и снова ее перемешайте. Всего томатная паста должна готовиться 20 минут. После этого всыпьте в овощи соль, сахар, перец, паприку, все перемешайте и прокипятите около минуты.

Икра кабачковая, как в магазине, готовится около 1 часа 40 минут после закипания овощей. Снимите икру с огня, а потом взбейте блендером на протяжении 3-5 минут, чтобы масса стала однородной.

Влейте в кастрюлю с икрой уксус, все перемешайте, прикройте крышкой и проварите на маленьком огне на протяжении 10 минут. Простерилизуйте банки и крышки, влейте в них икру и закройте крышками. Банки с икрой переверните вверх дном и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

Банки не нужно ничем укутывать. Приготовленная по такому рецепту икра получается густой, а хранить ее можно даже при комнатной температуре.

Кабачковая икра, как в магазине, - фото этапов приготовления

Кабачковая икра с майонезом

Ингредиенты:

3 кг кабачков (из старых кабачков необходимо удалять семена);

0,5 кг лука;

150 г томатной пасты;

200 г майонеза;

8 столовых ложек растительного масла;

Соль - 2 столовые ложки;

Сахар - 2 столовые ложки;

Половина чайной ложки черного перца;

Уксус 9% - 2 столовые ложки.

Икра кабачковая, рецепт пошаговый

Натрите кабачки и лук на мелкой терке, а потом смешайте их и переместите в большую емкость. Поставьте емкость на огонь, доведите до кипения и кипятите около часа - жидкость должна почти полностью испариться. Ингредиенты необходимо постоянно помешивать.

Потом влейте растительное масло, добавьте майонез, томатную пасту, перец, соль, сахар и все тщательно перемешайте. После этого икра кабачковая с майонезом должна покипеть около 30 минут на слабом огне, блюдо нужно постоянно помешивать. За 2 минуты до окончания варки влейте в блюдо уксус и все тщательно перемешайте. Через 2 минуты уберите кастрюлю с плиты.

В приготовленной таким способом икре чувствуются кусочки кабачков.Разбейте икру по стерилизованным банкам и закройте простерилизованными крышками. Переверните банки горлышками вниз, поставьте в теплое место и укройте чем-то теплым. Банки должны находиться в тепле до полного остывания. Такую консервацию можно хранить при комнатной температуре.

Кабачковая икра с майонезом - фото этапов приготовления

Кабачковая икра в мультиварке на зиму

Ингредиенты:

2 средних кабачка;

2 моркови;

2 луковицы;

3 зубчика чеснока;

4 помидора;

3 болгарских перца;

3 чайные ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

Растительное масло для обжарки овощей.

Кабачковая икра, рецепт

Порежьте лук мелким кубиком, а чеснок - мелко нашинкуйте. Натрите морковь на крупной терке. Влейте в чашу мультиварки немного растительного масла, включите режим "Жарка", положите лук с чесноком, разровняйте, закройте крышку и оставьте овощи готовиться на протяжении 5 минут.

Через 5 минут перемешайте лук и чеснок, всыпьте в чашу натертую морковь и все перемешайте. Закройте чашу крышкой и оставьте ингредиенты готовиться на протяжении 5 минут.

Нарежьте кабачок крупным кубиком. Кабачковая икра на зиму готовится из разных кабачков и молодых и старых, просто из старых нужно вырезать семена и их лучше очищать от шкурки.

Читайте такжеМаринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецептыЧерез 5 минут приготовления вместе лука, чеснока и моркови откройте мультиварку и тщательно перемешайте ингредиенты, всыпьте в чашу кабачки и снова все перемешайте. Закройте чашу мультиварки и готовьте ингредиенты на протяжении 5 минут.

Потом все перемешайте и положите помидоры и перец, нарезанные крупным кубиком, всыпьте соль, сахар и все тщательно перемешайте. Закройте крышку мультиварки, включите режим "Выпечка" и выставьте время - икра кабачковая на зиму должна готовиться еще 1 час.

После этого измельчите ингредиенты погружным блендером - должна получиться однородная масса. Разложите икру в стерилизованные банки и закройте их крышками, которые тоже были простерилизованы.

Положите банки вверх дном и укутайте до полного остывания. Приготовленную таким способом икру необходимо хранить в прохладном месте.

Кабачковая икра в мультиварке – фото этапов приготовления

Икра из баклажанов на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

1 кг молодых баклажан;

3-4 шт перца;

0,5 кг помидор;

2-3 столовые ложки уксуса 9%;

2 чайные ложки соли;

70 г растительного масла.

Икра из баклажан на зиму без стерилизации, рецепт пошаговый

Очистите помидоры от кожицы - сделайте крестообразные надрезы у плодоножки, опустите овощи в кипяток на 20-30 секунд, а потом переложите в холодную воду. После этого аккуратно снимите кожицу ножом.

Порежьте очищенные помидоры крупным кубиком. Очистите перец и нарежьте соломкой. Смешайте помидоры и перец и измельчите до состояния кашицы - можно использовать блендер или мясорубку. Поставьте кашицу на медленный огонь и варите, периодически помешивая. После закипания смесь нужно варить на протяжении 30 минут.

Нарежьте баклажаны средним кубиком. Бланшируйте нарезанные синие - доведите до кипения около 2 литров воды, всыпьте в воду кусочки овощей и продержите в кипятке 2 минуты.

Через 2 минуты отбросьте синенькие на дуршлаг и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Баклажаны бланшируют, чтобы консервировать их без стерилизации. Налейте в сковороду растительное масло и обжарьте синие на протяжении 10-20 минут.

Обжаренные синенькие добавьте в сваренную овощную кашицу и все тщательно перемешайте. Всыпьте соль, снова все перемешайте, а после этого баклажанная икра на зиму должна протушиться.

Протушите ингредиенты под крышкой 15 минут, периодически помешивая. За 2 минуты до готовности добавьте уксус и снова все перемешайте.

Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыГотовую икру переложите в горячие простерилизованные банки и закройте горячей простерилизованными крышками. Закрытые банка сразу переверните вверх дном, укутайте чем-то теплым и оставьте до полного остывания.

Икру можно хранить при комнатной температуре. "Фишкой" икры, приготовленной таким способом, является то, что в ней баклажаны не потерялись среди остальных ингредиентов.

Икра из синих на зиму без стерилизации - фото этапов приготовления

Баклажанная икра на зиму в мультиварке без уксуса

Ингредиенты:

1 кг молодых баклажанов;

2 крупные моркови;

3 болгарских перца;

5 средних помидоров;

5 зубчиков чеснока;

2 крупные луковицы;

1 столовая ложка соли;

0,5 столовой ложки сахарного песка;

Растительное масло для обжарки.

Икра баклажанная, рецепт пошаговый

Порежьте баклажаны крупным кубиком, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте полосками. Помидоры и лук порежьте крупными кусочками, а чеснок - мелко нашинкуйте.

Налейте в чашу мультиварки немного растительного масла, включите режим "Жарка", положите лук и чеснок, все разровняйте, закройте крышку и готовьте ингредиенты на протяжении 5 минут.

Через 5 минут перемешайте лук и чеснок и добавьте к ингредиентам морковь и болгарский перец и снова все перемешайте. Закройте чащу мультиварки и готовьте овощи еще 5 минут. Потом положите в чашу помидоры, закройте чашу и снова готовьте ингредиенты на протяжении 5 минут.

После этого добавьте баклажаны, всыпьте соль, сахар и все тщательно перемешайте. После этого икра из синеньких в мультиварке доготавливается на режиме "Выпечка" на протяжении 30 минут. Приготовленные овощи измельчите погружным блендером до состояния кашицы.

Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и накройте крышками, которые тоже прошли стерилизацию. Икру, приготовленную таким образом, нужно хранить в прохладном месте.

Икра из синих без уксуса - фото этапов приготовления