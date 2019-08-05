Икра из кабачков и икра из баклажан: вкуснейшие рецепты на зиму

Кабачковая икра на зиму готовится из доступных ингредиентов.
Кабачки и баклажаны можно не только жарить и запекать - эти овощи являются основой блюда, которое заготавливают на зиму - икры.
Икра из кабачков и икра из баклажан быстро готовится, для нее необходимы простые ингредиенты, а зимой ее можно использовать в качестве гарнира к разным блюдам. Икру из этих овощей можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке.
Обычная икра нежирный и некалорийный продукт, однако в нее можно добавить майонез, и тогда блюдо получится далеко не диетическим.
Главред решил узнать, как готовится икра на зиму, и собрать вкуснейшие рецепты этого блюда.
Икра из кабачков и икра из баклажан на зиму: вкуснейшие рецепты
Кабачковая икра, как в магазине
Ингредиенты:
- 3 кг молодых кабачков;
- 800 г моркови;
- 800 г лука;
- 3,5 столовых ложек с горкой томатной пасты;
- 1 столовая ложка с горкой соли;
- 2 столовые ложки без горки сахара;
- 1 чайная ложка перца черного молотого;
- 1 столовая ложка паприки;
- 250 г растительного масла;
- 2 столовые ложки уксус 9%.
Кабачковая икра, рецепт пошаговый
Отрежьте кончики кабачков, очистите морковь и лук. Нарежьте морковь крупными полосками. Влейте в сковороду около 90 г растительного масла, всыпьте морковь, слегка поджарьте на небольшом огне, а потом протушите овощи на протяжении около 10-15 минут.
Порежьте лук крупным кубиком. Влейте в другую сковороду около 90 г растительного масла, всыпьте лук и тоже сначала поджарьте его, а после этого тушите около 15 минут.
Нарежьте кабачки небольшими кубиками. Влейте в большую кастрюлю оставшееся растительное масло, высыпьте нарезанные кабачки, приготовленные морковь и лук, накройте емкость крышкой и поставьте на небольшой огонь.
Через 10 минут аккуратно перемешайте овощи. После того, как они закипят, сделайте маленький огонь и оставьте крышку кастрюли немного приоткрытой. Овощи должны немного кипеть.
Читайте такжеМалосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецептыЧерез 30 минут перемешайте овощи, а через час - добавьте томатную пасту, овощи слегка перемешайте сверху и прикройте кастрюлю крышкой.
Через 10 минут посмотрите, как варится икра из кабачков, и снова ее перемешайте. Всего томатная паста должна готовиться 20 минут. После этого всыпьте в овощи соль, сахар, перец, паприку, все перемешайте и прокипятите около минуты.
Икра кабачковая, как в магазине, готовится около 1 часа 40 минут после закипания овощей. Снимите икру с огня, а потом взбейте блендером на протяжении 3-5 минут, чтобы масса стала однородной.
Влейте в кастрюлю с икрой уксус, все перемешайте, прикройте крышкой и проварите на маленьком огне на протяжении 10 минут. Простерилизуйте банки и крышки, влейте в них икру и закройте крышками. Банки с икрой переверните вверх дном и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
Банки не нужно ничем укутывать. Приготовленная по такому рецепту икра получается густой, а хранить ее можно даже при комнатной температуре.
Кабачковая икра, как в магазине, - фото этапов приготовления
Кабачковая икра с майонезом
Ингредиенты:
- 3 кг кабачков (из старых кабачков необходимо удалять семена);
- 0,5 кг лука;
- 150 г томатной пасты;
- 200 г майонеза;
- 8 столовых ложек растительного масла;
- Соль - 2 столовые ложки;
- Сахар - 2 столовые ложки;
- Половина чайной ложки черного перца;
- Уксус 9% - 2 столовые ложки.
Икра кабачковая, рецепт пошаговый
Натрите кабачки и лук на мелкой терке, а потом смешайте их и переместите в большую емкость. Поставьте емкость на огонь, доведите до кипения и кипятите около часа - жидкость должна почти полностью испариться. Ингредиенты необходимо постоянно помешивать.
Потом влейте растительное масло, добавьте майонез, томатную пасту, перец, соль, сахар и все тщательно перемешайте. После этого икра кабачковая с майонезом должна покипеть около 30 минут на слабом огне, блюдо нужно постоянно помешивать. За 2 минуты до окончания варки влейте в блюдо уксус и все тщательно перемешайте. Через 2 минуты уберите кастрюлю с плиты.
В приготовленной таким способом икре чувствуются кусочки кабачков.Разбейте икру по стерилизованным банкам и закройте простерилизованными крышками. Переверните банки горлышками вниз, поставьте в теплое место и укройте чем-то теплым. Банки должны находиться в тепле до полного остывания. Такую консервацию можно хранить при комнатной температуре.
Кабачковая икра с майонезом - фото этапов приготовления
Кабачковая икра в мультиварке на зиму
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка;
- 2 моркови;
- 2 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 помидора;
- 3 болгарских перца;
- 3 чайные ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- Растительное масло для обжарки овощей.
Кабачковая икра, рецепт
Порежьте лук мелким кубиком, а чеснок - мелко нашинкуйте. Натрите морковь на крупной терке. Влейте в чашу мультиварки немного растительного масла, включите режим "Жарка", положите лук с чесноком, разровняйте, закройте крышку и оставьте овощи готовиться на протяжении 5 минут.
Через 5 минут перемешайте лук и чеснок, всыпьте в чашу натертую морковь и все перемешайте. Закройте чашу крышкой и оставьте ингредиенты готовиться на протяжении 5 минут.
Нарежьте кабачок крупным кубиком. Кабачковая икра на зиму готовится из разных кабачков и молодых и старых, просто из старых нужно вырезать семена и их лучше очищать от шкурки.
Читайте такжеМаринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецептыЧерез 5 минут приготовления вместе лука, чеснока и моркови откройте мультиварку и тщательно перемешайте ингредиенты, всыпьте в чашу кабачки и снова все перемешайте. Закройте чашу мультиварки и готовьте ингредиенты на протяжении 5 минут.
Потом все перемешайте и положите помидоры и перец, нарезанные крупным кубиком, всыпьте соль, сахар и все тщательно перемешайте. Закройте крышку мультиварки, включите режим "Выпечка" и выставьте время - икра кабачковая на зиму должна готовиться еще 1 час.
После этого измельчите ингредиенты погружным блендером - должна получиться однородная масса. Разложите икру в стерилизованные банки и закройте их крышками, которые тоже были простерилизованы.
Положите банки вверх дном и укутайте до полного остывания. Приготовленную таким способом икру необходимо хранить в прохладном месте.
Кабачковая икра в мультиварке – фото этапов приготовления
Икра из баклажанов на зиму без стерилизации
Ингредиенты:
- 1 кг молодых баклажан;
- 3-4 шт перца;
- 0,5 кг помидор;
- 2-3 столовые ложки уксуса 9%;
- 2 чайные ложки соли;
- 70 г растительного масла.
Икра из баклажан на зиму без стерилизации, рецепт пошаговый
Очистите помидоры от кожицы - сделайте крестообразные надрезы у плодоножки, опустите овощи в кипяток на 20-30 секунд, а потом переложите в холодную воду. После этого аккуратно снимите кожицу ножом.
Порежьте очищенные помидоры крупным кубиком. Очистите перец и нарежьте соломкой. Смешайте помидоры и перец и измельчите до состояния кашицы - можно использовать блендер или мясорубку. Поставьте кашицу на медленный огонь и варите, периодически помешивая. После закипания смесь нужно варить на протяжении 30 минут.
Нарежьте баклажаны средним кубиком. Бланшируйте нарезанные синие - доведите до кипения около 2 литров воды, всыпьте в воду кусочки овощей и продержите в кипятке 2 минуты.
Через 2 минуты отбросьте синенькие на дуршлаг и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Баклажаны бланшируют, чтобы консервировать их без стерилизации. Налейте в сковороду растительное масло и обжарьте синие на протяжении 10-20 минут.
Обжаренные синенькие добавьте в сваренную овощную кашицу и все тщательно перемешайте. Всыпьте соль, снова все перемешайте, а после этого баклажанная икра на зиму должна протушиться.
Протушите ингредиенты под крышкой 15 минут, периодически помешивая. За 2 минуты до готовности добавьте уксус и снова все перемешайте.
Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыГотовую икру переложите в горячие простерилизованные банки и закройте горячей простерилизованными крышками. Закрытые банка сразу переверните вверх дном, укутайте чем-то теплым и оставьте до полного остывания.
Икру можно хранить при комнатной температуре. "Фишкой" икры, приготовленной таким способом, является то, что в ней баклажаны не потерялись среди остальных ингредиентов.
Икра из синих на зиму без стерилизации - фото этапов приготовления
Баклажанная икра на зиму в мультиварке без уксуса
Ингредиенты:
- 1 кг молодых баклажанов;
- 2 крупные моркови;
- 3 болгарских перца;
- 5 средних помидоров;
- 5 зубчиков чеснока;
- 2 крупные луковицы;
- 1 столовая ложка соли;
- 0,5 столовой ложки сахарного песка;
- Растительное масло для обжарки.
Икра баклажанная, рецепт пошаговый
Порежьте баклажаны крупным кубиком, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте полосками. Помидоры и лук порежьте крупными кусочками, а чеснок - мелко нашинкуйте.
Налейте в чашу мультиварки немного растительного масла, включите режим "Жарка", положите лук и чеснок, все разровняйте, закройте крышку и готовьте ингредиенты на протяжении 5 минут.
Через 5 минут перемешайте лук и чеснок и добавьте к ингредиентам морковь и болгарский перец и снова все перемешайте. Закройте чащу мультиварки и готовьте овощи еще 5 минут. Потом положите в чашу помидоры, закройте чашу и снова готовьте ингредиенты на протяжении 5 минут.
После этого добавьте баклажаны, всыпьте соль, сахар и все тщательно перемешайте. После этого икра из синеньких в мультиварке доготавливается на режиме "Выпечка" на протяжении 30 минут. Приготовленные овощи измельчите погружным блендером до состояния кашицы.
Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и накройте крышками, которые тоже прошли стерилизацию. Икру, приготовленную таким образом, нужно хранить в прохладном месте.
Икра из синих без уксуса - фото этапов приготовления