Российские пенсионеры устроили драку за халявную кашу, опубликовано видео

2 августа в российском Ижевске проходил национальный удмуртский праздник "Выль".

По данным организаторов, на праздник пришло более 1500 человек, пишет izhlife.ru.

Праздник по традиции начался с освящения обрядовой каши и урожая. Однако, после того, как эту самую кашу начали раздавать, начало твориться что-то невероятное.

Пенсионерки, которые заранее выстроились в очередь за бесплатной кашей, устроили настоящую бойню: они толкались, кричали, выхватывали чистые тарелки у тех, кто накладывал кашу.

Весь этот хаос смог запечатлеть фотограф Александр Горбунов: "У меня всегда с собой фотоаппарат, поэтому я успел вовремя нажать на кнопку "камера", — делится ижевчанин.

На видео слышно, что кто-то из присутствующих пытается образумить толпу и кричит: "Люди, Вас снимают, какие Вы дикие!". Однако толпа на этот призыв никак не отреагировала.

Напомним, в российском торговом центре люди подрались за халявное мороженое.