Антициклон "Катя" завтра совсем освободит Украину от облаков — синоптик

В среду, 9 августа, антициклон с запада под названием "Катя" уже совсем отодвинет с территории Украины облака и дожди, а солнце тут же приступит к работе.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что завтра в Киеве будет солнечно и тепло, температура воздуха составит +25 +27 градусов.

"9 августа в Украине +25 +30. Южная часть и восток — +30 +35 градусов, ну, ничего нового особо. Поскольку это антициклон, то и осадков завтра не будет. Повсюду солнце, белые облака, сухой воздух", — отметила эксперт.

Ранее в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.