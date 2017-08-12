Скончался самый старый мужчина на Земле

В Израиле в возрасте 113 лет умер самый старый мужчина на Земле — Исраэль Кристал, 15 сентября ему могло исполниться 114-ть.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал i24news.

Агентство уточнило, что рекордсмен родился в Польше.

Во время Второй мировой войны он пережил ужасы Холокоста — вместе с семьей его перевозили из одного концлагеря в другой.

В Лодзинском гетто погибли двое его детей, а в Освенциме — супруга. В 1950 году Кристал эмигрировал в Израиль и провел последние годы жизни в городе Хайфа, получая поддержку детей от второго брака, внуков и правнуков.

Напомним, 8 июня 2014-го в США на 112-м году жизни умер Александр Имич, которого в апреле того же года признали самым старым мужчиной в мире. Узнать больше о его жизни можно здесь.

Фото: haaretz.co.il