Ялтинский пансионат продадут земляку Кадырова по минимальной цене — СМИ

Известный с советских времен ялтинский пансионат "Массандра" купит односельчанин главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмадов Юсуп Ахмадович.

Заведение он приобретет по минимальной цене — 177 млн руб. во время "аукциона", который российские чиновники утвердили с единственным покупателем, говорится в расследовании телеканала "Дождь".

На рынке одна сотка этой земли стоит 3 млн руб.

Ахмадов — чеченский бизнесмен, у него есть компания "Шовда", которая торгует автомобилями и расположена в селе Центорой — родовом селе Кадырова.

В "нагрузку" он получит еще санаторий "Горное солнце" за 20 млн руб.

Раньше "Массандрой" владела семья бывшего охранника экс-президента Украины Леонида Кучмы — Шепеля. Один из корпусов у Шепелей арендовала бизнесмен Наталья Юхненко.

В 2015 году пансионат "национализировала" Россия, которая оккупировала полуостров. Вскоре он попал во владение сестре Руслана Бальбека — депутата Госдумы. Арендаторов из пансионата выбивали с полицией.

Ранее сообщалось, что оккупационные "власти" Крыма хотят в 2017 году пополнить свой бюджет на 200 миллионов рублей за счет "приватизации" имущества на полуострове.