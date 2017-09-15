Стрельбы с изменением огневых позиций. Опубликованы фото учений артиллеристов ВСУ

Артиллеристы ВСУ на базе общевойскового полигона в Черниговской области выполнили практические боевые стрельбы по поражению наземных целей.

Об этом идет речь в сообщении оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что выполнение огневых задач происходило с изменением огневых позиций и в разное время суток.

По словам руководителя стрельб, именно постоянная смена огневых позиций в артиллерии позволяет значительно повысить живучесть подразделения в бою.

Среди военнослужащих много тех, кто прошел испытания войной, но есть и те, кто только недавно заключили контракт. Им, во время полевых занятий и стрельб, уделяется больше внимания при подготовке.

Напомним, ранее были опубликованы фото многонациональных военных учений на Львовщине.

Фото: Facebook ОК "Север".