Обезвредить вражеских диверсантов. Опубликованы фото многонациональных военных учений на Львовщине

В Украине проходят учения "Rapid Trident-2017", во время которых военные из разных стран в полевых условиях совершенствуют навыки и обмениваются опытом.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие разных стран, участвующих в учениях "Rapid Trident-2017" интенсивно тренируются на различных участках Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В полевых условиях подразделения Вооруженных сил государств, которые привлекаются к многонациональным учениям, совершенствуют свои профессиональные навыки и обмениваются опытом.

"В реальном бою наш минометный расчет может выполнить важные задачи в интересах подразделений как сухопутных, так и высокомобильных десантных войск. Тренируемся уничтожать живую силу противника", — рассказал главный сержант взвода старший сержант Роман Сирота.

У украинских десантников немалый опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей. За действиями украинцев внимательно наблюдают американские военнослужащие.

"Мы сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. Вместе занимаемся подготовкой военнослужащих. Во время практических учений устанавливаем рубежи обороны, тренируемся в перекрытии и изоляции дорог", — рассказал командир американской роты капитан Зубаир Кхан.

Украинская десантно-штурмовая рота успешно справилась с задачей по обезвреживанию диверсионных групп противника и перешла к поисково-блокировочным действиям.

Напомним, ранее были опубликованы фото учений морпехов ВСУ.

Фото: mil.gov.ua.