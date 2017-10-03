В Генштабе назвали численность ВСУ и рассказали, сколько срочников призовут в армию осенью

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тысяч человек. Этой осенью планируется призвать в армию почти 10,5 тыс. молодых людей

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, пишет УНИАН.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил — 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, которую я назвал", — сказал он.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

По его словам, за два осенних месяца планируют призвать 10 тыс. 460 молодых людей, которым исполнилось 20 лет, и не достигших 27 лет. В частности, в ряды Вооруженных сил планируется призвать 6 тыс. 360 человек, Национальной гвардии Украины — 3,5 тыс., в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек.

Он таже отметил, что не будут привлекать к службе призывников в районе проведения АТО.

"Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах, их отправку в воинские части Украины и другие военные формирования запланировано провести в период с 5 октября по 28 ноября ... Призванные военнослужащие срочной военной службы к участию в АТО не привлекаются", — отметил Артеменко.

Артеменко также уточнил, что в этом году в ВСУ может быть призвано еще до 500 офицеров запаса.



По его словам, решение о призыве на военную службу офицеров запаса еще не принято.

"Это будет до 500 (человек), наверное. Но еще решение будет принимать министр обороны, исходя из потребности", — сказал он.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность призывников на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года в количестве 10 тыс. 460 человек.

С начала 2017 года с ВСУ заключено более 26 тыс. контрактов на воинскую службу.

Напомним, Порошенко подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".