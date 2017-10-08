Социологи посчитали, сколько украинской молодежи хочет уехать из страны

Больше 50% молодежи заявили, то хотели бы уехать из Украины на постоянное место жительства за границу.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре 2017 г., наибольшее число желающих покинуть свою страну среди молодежи 18–35 лет — 54%, говорится в редакционной статье в ZN.UA.

Между тем, 61% украинцев заявили, что не хотели бы выехать за рубеж на постоянное место жительства. Наибольшее число тех, кто хочет переехать на постоянное место жительства за границу, среди молодежи 18–35 лет — 54%. Вместе с тем 35% сказали, что у них есть такое желание, еще 4% — не определились с ответом.

Между тем среди людей старшего возраста процент желающих сменить страну обитания не дотягивает до 20%.

По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, выросло, но ненамного (с 30 до 35%). Больше всего тех, кто желал бы сменить место жительства, среди жителей Западного региона Украины (41%). В южных и центральных областях процент потенциальных мигрантов колеблется на уровне 33–34.

"Чаще всего среди причин, побуждающих респондентов задуматься об эмиграции, встречались: желание получить лучшие условия для жизни (64%), обеспечить лучшее будущее для детей (34), отсутствие достойной работы в Украине (23), желание получить лучшее образование (12%). Получение лучших условий жизни как причину возможной эмиграции чаще всего называли на Востоке страны, желание обеспечить будущее детей — на Юге, отсутствие достойной работы — на Западе", — говорится в статье.

Молодежь чуть чаще по сравнению с другими называет причиной желания эмигрировать отсутствие работы и возможности для самореализации, старшее поколение — чувство безопасности и лучшую медицину. Изъявили желание работать за границей 44% опрошенных, причем 72% из них указали основной мотивацией для поиска работы в других странах более высокий уровень зарплаты. Другие варианты ответов, в частности лучшие условия труда, качество социальной защиты, возможность профессиональной реализации, едва дотягивают до 20%.

Напомним, что украинцев больше интересует ПМЖ в Европе, чем гражданство стран ЕС.