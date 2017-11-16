В Беларуси получил тюремный срок наемник, воевавший за боевиков "ДНР"

В четверг, 16 октября, в белорусском Гомеле областной суд огласил приговор в отношении жителя Речицы.

Он признан виновным в участии "на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства", сообщает Naviny.by.

Отмечается, что жителю Речицы назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его освободили из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Неофициально известно, что речь идет об участии в вооруженном формировании, которое действовало на территории самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии возбудили десятки дел против наемников, воюющих на Донбассе.