"Ничему жизнь не учит". Во Львове маршрутчик оскорбил вдову героя АТО

Во Львове водитель маршрутного такси оскорбил вдову героя АТО на Донбассе — выкрикнул на весь салон машины, что она купила удостоверение.

Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на слова местной жительницы Екатерины Яценко.

В то же время она уточнило, что инцидент произошел в маршрутке №20, госномер ВС1831АА.

"Ничему жизнь не учит. Опять быдло — водитель маршрутки… насмехался над удостоверение вдовы героя АТО, выкрикивая на весь салон, что она его купила. Сколько еще предстоит постов и жалоб, чтобы прекратить издевательства и насмешки?" — отметила девушка.

Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов Харькова кассир отказалась обслужить воина АТО на украинском языке, назвала областной центр российским, а также посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".