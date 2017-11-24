"Фашисты из ДНР и России хотят захватить твою родину". В "ЛНР" раздают листовки-агитки

Жителям Луганска раздали агитационные листовки. В социальной сети Facebook появились фотографии пропагандистких листовок, призывающих дать отпор захватчикам.

В социальных сетях неоднозначно восприняли появление листовок. Некоторые считают это правильным шагом, а другие резко высказываются о войне и власти.

Напомним, 22 ноября боевики "МВД ЛНР" частично разблокировали центр оккупированного Луганска. Они освободили здание "прокуратуры" и некоторые центральные улицы. Позже разведка Минобороны Украины сообщила, что во временно оккупированном Луганске полностью отсутствуют деньги в отделениях банков и банкоматах.