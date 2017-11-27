Молодежь предпочитает украинский язык - исследование

В Украине по состоянию на конец ноября 2017 года половин жителей в возрасте 14-29 лет испольхует в быту украинский язык (50%), треть — русский (30%). Оба языка для бытового общения используют 18% молодых людей.

Об этом свидетельствуют данные, полученные во время исследования аналитиками компании GfK Ukraine.

Вне семьи данный баланс немного сдвигается в сторону двуязыячия (25%). На украинском в обществе разговаривают 46%, на русском – 28%.

По данным GfK Ukraine, такие результаты указывают на то, что количество молодежи, которая использует украинский в качестве основного языкп общения, неуклонно растет. В 2010 году показатель употребления украинского языка в быту составлял 30%, а вне семьи — 23%.

Интересно, что, согласно результатам исследования, языковой вопрос ничуть не мешает национальному единению. Такой вывод подтвердили и фокус-группы, и количественный опрос – лишь 5% молодых украинцев когда-либо в жизни подвергались дискриминации на основании языка своего общения.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о месте украинского языка в современном мире.